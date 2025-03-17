Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını gündeme getiren kişiyi tehdit etmişlerdi: Tutuklandılar

O.Ö., sosyal medyadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma usulsüzlüğü' yaptığı iddiasını gündeme getirdi. O.Ö., paylaşımı sonrası kendisi ve ailesinin tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şüphelilerin İzmir'deki F.E.H. ve Y.E.Ş. olduğunu tespit etti. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin Çiğli ilçesinde bir evde saklandıklarını tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonla şüpheliler, polis tarafından yakaladı. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya üzerinden tanıştıkları A.Y. (34) isimli kadını alıkoyup, banka hesabından para transferi yaptırdıkları da ortaya çıktı. Mağdur A.Y., şüphelilerden şikayetçi olurken, olayda kullanılan tüfek ve dijital materyallere ise el konuldu.

Emniyette yapılan kontrollerde ise F.E.H. hakkında 'Dolandırıcılık', 'Tutuklu ve hükümlünün kaçması' suçlarından kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunduğu ayrıca İstanbul ile Ankara'da 'Silahlı tehdit' suçlarından araması olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen F.E.H. ve Y.E.Ş., 'Silahlı yağma', 'Cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Tehdit', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Yalan beyanda bulunma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Ankara ve İstanbul'da 'Silahlı tehdit' suçunu işledikleri gerekçesiyle de haklarında işlem yapıldı.