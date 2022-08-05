Ä°mamoÄŸlu, "Halk Ekmek FabrikasÄ±'ndan Yerebatan SarnÄ±cÄ±'na, birÃ§ok gÃ¼zel adÄ±mla yol yÃ¼rÃ¼yoruz. KÃ¼tÃ¼phanelerimizi aÃ§Ä±yoruz. YakÄ±n zamanda metrolarÄ±mÄ±zÄ±, fÃ¼nikÃ¼ler hatlarÄ±mÄ±zÄ±, Ã§ok daha Ã¶zel yapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± Ä°stanbullularla buluÅŸturmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

Ekrem Ä°mamoÄŸlu, "3 yÄ±l Ã¶nce kaybettikleri bu seÃ§imin, '1000 kayÄ±p gÃ¼n' olduÄŸunu tescilli bir biÃ§imde halkÄ±mÄ±za anlatÄ±yorlar. Diyorlar ki; 'Bu, bizim iÃ§in 1000 kayÄ±p gÃ¼n.' Bir de ballandÄ±ra ballandÄ±ra anlatÄ±yorlar. Ama bir avuÃ§ insan iÃ§in 1000 kayÄ±p gÃ¼n; yani vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in deÄŸil. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kazanÄ±m gÃ¼nÃ¼. BÃ¼yÃ¼k bir kazanÃ§ dÃ¶nemi" diye konuÅŸtu.

Ä°mamoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da kendisini izleyen Esenyurtlu Ã§ocuklarÄ± yanÄ±na davet etti. Ä°mamoÄŸlu ve beraberindeki heyet, Sezen Aksu'nun bir GÃ¼lten AkÄ±n ÅŸiirinden bestelediÄŸi "Deli KÄ±zÄ±n TÃ¼rkÃ¼sÃ¼" eÅŸliÄŸinde kÃ¼tÃ¼phaneyi gezdi.