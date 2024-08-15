EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 EKPSS tercihleri ayın kaçında yapılacak?

2024 EKPSS tercihleri merakla bekleniyor. EKPSS tercih kılavuzunun ardından, adaylar kamuda boş olan engelli pozisyonlarına tercihte bulunacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.



EKPSS TABAN PUANLARI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.



Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI