EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, engelli memur alımı tercihleri ne zaman? EKPSS tercihleri başladı mı?

Engelli Kamu Personeli Sınavı sonuçları Mayıs ayında ilan edildi. EKPSS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin tercih duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, ENGELLİ MEMUR ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla ÖSYM EKPSS tercih işlemleri tarihi de henüz belli olmadı. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edildikten sonra 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

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Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

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