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Ehliyetlerle ilgili flaş gelişme! Ehliyeti yenilemek için son gün...

Ehliyetlerle ilgili son dakika açıklaması! Yeni ehliyet sistemine geçilmesi nedeniyle eski ehliyetler tarih oluyor. Eski ehliyet sahiplerinin yeni ehliyetlerini çıkartmak için 2022 yılını geçirmemesi gerekiyor. Ehliyet yenileme işleminin tarihi geçirildiği takdirde idari para cezası veriliyor. Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022 olarak belirlendi. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir. İşte ehliyetlerle ilgili tüm gelişmeler...

25.01.2022 - 11:59 |
Ehliyetlerle ilgili flaş gelişme! Ehliyeti yenilemek için son gün...

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski ehliyete sahip vatandaşların 2022 yılı içerisinde yeni ehliyetlere geçmesi gerekiyor. Eski ehliyetini değiştirmeyenleri idari para cezası bekliyor.

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden internet sitesi veya telefon ile alınıyor. Ancak ehliyet yenileme işlemi için bazı belge ve evrakların önceden hazırlanarak randevu saatinde götürülmesi gerekiyor. Ehliyet ücretinin de randevu zamanından önce yatırılması şartı var. Ehliyet yenilme ücreti her yıl değişiklik gösteriyor.

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

2022 EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELERDİR?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)

 

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