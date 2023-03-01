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EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 147 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 147 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

01.03.2023 - 15:15 | | İHA
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 147 kişi gözaltına alındı

EGM'den yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisi tespit edildi, 606'sı hakkında adli işlem başlatıldı. 147 şahıs gözaltına alındı, 27 'si tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı" denildi.

 

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