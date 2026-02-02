Eğitime kar engeli! Valilik ilçeleri tek tek duyurdu

Haberin Devamı

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporu doğrultusunda, havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi. Kar yağışının Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) olacağı, sıcaklığın ise en düşük -2, en yüksek -1 derece seviyelerinde seyredeceği beklediğinden Eğitime bir gün ara verirdi.

2 Şubat 2026 Pazartesi günü, merkez ilçede tüm resmî okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malul gazi, engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yetkililer, tüm vatandaşlardan hava şartlarını dikkate alarak dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.