Eğirdir'de otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Eğirdir ilçesine bağlı Kırıntı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Baran Duman'ın kullandığı 34 GDL 672 plakalı Fiat marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve Ali A. (35) idaresindeki 07 CBR 143 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Baran Duman ile araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Lütfi Can Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve otomobilde yolcu konumunda bulunan 18 yaşındaki Burak A. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.