Ege'de Yunan unsurlarının ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız hava aracı, bölgede hareketlilik tespit etti. Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu ve iki mülteci botu İHA'ların kameralarına takıldı.

Denizde botların içinde bulunan onlarca mülteci Yunanistan Sahil Güvenlik timleri tarafından Türk karasularına itildi. O anlar İHA'lar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yunanistan'ın deniz ortasında ölüme terk ettiği botların yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. İHA'dan alınan görüntünün bildirilmesi ile süratle bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, deniz ortasında ölüme terk edilen onlarca insanı kurtardı.

29 Temmuz'da Çeşme'nin batısında yaşanan sıcak dakikalara ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Bakanlık paylaşımında, "Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verdi.