Ege'de son deprem ne zaman oldu? Kaç büyüklüğünde? Ege depremler listesi

Ege'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. 3 Haziran Salı 2025 günü saat 14:26'de yerin 5.3 km altında meydana gelen son depremin büyüklüğü 5 olarak ölçüldü. AFAD depremler listesinde sarsıntının merkez üssü Girit Adası olarak gösterildi.

EGE'DE SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 14.26'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5.39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA OLMUŞTU

AFAD, saat 02.17'de Marmaris Muğla merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla, İzmir, Aydın ve Antalya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD, saat 02.17'de Marmaris Muğla merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla, İzmir, Aydın ve Antalya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.