Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ege Denizi'nde meydana gelen 4,5 şiddetindeki deprem korkuttu. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi can ve mal kaybının olup olmadığı henüz belli değil.
29.12.2024 - 11:17 |
Ege Denizi'nde saat 11.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6,75 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [172.77 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-29
Saat:11:02:11 TSİ
Enlem:35.38778 N
Boylam:26.40444 E
Derinlik:6.75 km
Detay:https://t.co/EKQEHUxUgr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi