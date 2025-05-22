Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD, Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak bildirdi. Deprem yaklaşık 18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal Ege Denizi'ndeki deprem ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Burası Girit'in kuzeyinde sonbaharda deprem fırtınasının yaşandığı bölge. Hem volkanik hem sismik faaliyetin iç içe geçtiği bir yer. 2011'de benzer deprem fırtınası geçirmiş bir bölge. 6'ya kadar depremler olmasının normal olduğunu o dönem de söylemiştik. Bu bölgeler faylarıyla geçmiş sismik aktivitesiyle iyi bildiğimiz bir bölge. Asıl Girit hattının güneyindeki dalma batma hattı dediğimiz Helen Yayı üzerinde meydana gelebilecek depremlerin daha büyük, 8-8.5, büyüklüğünde depremler üretebileceğini biliyoruz. Bizim kıyılarımızda çok büyük hasar yaratacak bir deprem değil. Bize 170 km uzaklığında.

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'LEVHA SINIRINDAKİ DALMA BATMA HAREKETLERİ TSUNAMİYE NEDEN OLABİLİYOR'

Kısmen bize uzak olmakla beraber bu 8-8.5'lik depremler hem birincil etkisi yıkıcı olacak depremler olabilir. Hem de ikincil etkisi tsunami olabilir. Levha sınırındaki dalma batma hareketleri tsunamiye neden olabiliyor. Levha sınırındaki depremler çok önemli tsunamilere neden olabilirler. Depremlerin bize uzak olmasından kaynaklı korkacak bir şeyimiz yok demek yanlış olur.

Geçmişte burada yaşanan büyük depremler Muğla, Antalya, İzmir kıyılarında çok büyük izler bırakmış.

Pampal, bu depremin 8-8.5 büyüklüğünde bir depremi tetikleme olasılığı olmadığını belirterek, 6'lık sarsıntının Santorini'deki deprem fırtınasının bir parçası olduğunu dile getirdi.

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Öte yandan Pampal, güneydeki levhaların hareketinin ise bir depremi yol açacağını ancak bunun zamanının bilinmediğini bildirdi. Bu bölgede 8-9 arasında bir deprem beklendiğini hatırlatan Pampal, bunun Türkiye'yi de olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Bu durumda asıl tehlikenin tsunami olacağını kaydeden Pampal, Türkiye'de tsunami tecrübesi olmadığına dikkat çekti ve yetkililerin vatandaşları bu konuda uyarabileceğini sözlerine ekledi.