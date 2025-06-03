Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Datça'ya 258 km uzaklığındaki noktada 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14:26'da gerçekleşen depremin derinliği 5.39 km olarak ölçüldü.

GECE SAATLERİNDE DE 5.8'LİK DEPREM OLMUŞTU

Gece saatlerinde de Muğla Marmaris merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 02:17'de gerçekleşen depremin derinliği 67.9 km olarak ölçülmüştü.