Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
03.06.2025 - 14:36Güncellenme Tarihi:
AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02:17'de Muğla Marmaris merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Datça'ya 258 km uzaklığındaki noktada 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14:26'da gerçekleşen depremin derinliği 5.39 km olarak ölçüldü.
GECE SAATLERİNDE DE 5.8'LİK DEPREM OLMUŞTU
Gece saatlerinde de Muğla Marmaris merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 02:17'de gerçekleşen depremin derinliği 67.9 km olarak ölçülmüştü.