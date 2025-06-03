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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

03.06.2025 - 14:36Güncellenme Tarihi:
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02:17'de Muğla Marmaris merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Datça'ya 258 km uzaklığındaki noktada 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14:26'da gerçekleşen depremin derinliği 5.39 km olarak ölçüldü.

GECE SAATLERİNDE DE 5.8'LİK DEPREM OLMUŞTU

Gece saatlerinde de Muğla Marmaris merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 02:17'de gerçekleşen depremin derinliği 67.9 km olarak ölçülmüştü.

 

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