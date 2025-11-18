GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem

18.11.2025 - 07:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.04'te, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 167 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.(

