Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.04'te, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 167 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.(