Ege büyük deprem için sinyal mi veriyor? 400 defa sallandı, profesörler adaya gitti 'Sismik aktivite artıyor'

Ege Denizi'ndeki Santorini ile Amorgos adaları arasındaki deniz bölgesinde Kiklades Adaları'nda depremler devam ediyor. Son sarsıntıların büyüklüğü 3,5 ile 4,6 Richter arasında değişiyor. AFAD'dan gelen son dakika bildirime göre bugün sabah 08.10'da Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

400 DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD gece 00.58'de X'ten yaptığı paylaşımda "Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır" bilgisi verdi ve "Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği #AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" notu düştü.

Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 4️⃣0️⃣0️⃣’ün üzerine çıkmıştır.



▪️ Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir.



▪️ Depremler,… pic.twitter.com/9gKX5gp0AC — AFAD (@AFADBaskanlik) February 2, 2025

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'AKTİVİTE AZALACAĞINA ARTIYOR'

Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vasilis Karastathis, Santorini'deki sismik hareketlerle ilgili bilim insanlarının endişelerini ve 24 Ocak'ta başlayan deprem dizisiyle ilgili gelişmeleri Yunan Kathimerini gazetesine anlattı. Karastathis "Son 24 saatte hem sıklık hem de büyüklük açısından önemli sayıda deprem kaydedildi ve bunlardan birçoğu 4 büyüklüğünü aştı. Bizim hedefimiz sismik aktivitenin kademeli olarak azalmasıdır ancak şu anda tam tersi bir durum yaşanıyor," dedi.







Sismologların dikkatinin Kaldera'dan Anythros bölgesine kaydığını açıklayan Karastathis, bu bölgede hareketliliğin tamamen tektonik nedenlere bağlı olduğunu belirtti:

"Burası önemli tektonik yapılar barındıran bir bölge. Depremlerin gelişimini yakından takip ediyor ve durumu daha iyi anlamak için verileri değerlendiriyoruz."

DEPREMLER TEKTONİK KÖKENLİ

Karastathis ayrıca "Depremler açıkça tektonik kökenli. Volkanik aktiviteyle bağlantı, Caldera içinde mikrosismikliğin olduğu önceki bir evre nedeniyle yapıldı. Ayrıca sivil koruma çerçevesinde, bu durumun analiz edilmesi gerekiyordu. Bu durum hakkında bilgi edinilmesi gerekiyordu. Ancak bunun ötesinde, son 24 saatte Amorgos ve Santorini arasındaki bölgedeki depremlerle ilgili olarak izlediğimiz gelişme tamamen tektoniktir" diye açıkladı.

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NACİ GÖRÜR: GERİLİM DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Naci Görür ise Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına daldığını, Kıbrıs Yayı’ndaki tektonik hareketlilik nedeniyle bölgedeki gerilimin devam ettiğini belirtti. Görür, Ege Denizi’nde meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin bölgedeki fay hatlarıyla ilişkili olduğunu ifade etti.

PROF. DR. ERCAN: EGE'DEKİ DEPREMLER YANARDAĞ KAYNAKLI

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son iki günde meydana gelen peş peşe depremlerin Santorini Yanardağı ile ilişkili olduğunu belirterek, “Bunun sonucunda, taş ve topakların fırlatıldığı patlama gerçekleşebilir. Bu patlama etkin olur. Deprem üretimi de olabilir. Bu üretim de 5 ile 7 arasında sarsıntıya da neden olabilir. Depremle birlikte süpürtü dalgaları oluşabilir. Bu dalgalar bütün Ege'deki adaları, Girit'i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir" dedi.









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PROFESÖRLER ADAYA GİTTİ

Atina Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas, Pazar öğleden sonra Santorini'ye ulaştı ve bölgede incelemelerde bulundu. Lekkas, "Bu bölge en fazla 5,5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir," diyerek Santorini'yi 1932'de 7,1 büyüklüğünde deprem yaşayan Ierissos'tan kesin bir şekilde ayırdı.

OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİL

Yunanistan ivil Savunması'nın Thira, Anafi, Amorgos ve İos belediyeleri için aldığı karar doğrultusunda:

Anaokulları, ilköğretim ve ortaöğretim okulları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü kapalı kalacak.

2 Şubat 2025 Pazar ve 3 Şubat 2025 Pazartesi günleri kapalı mekanlarda düzenlenecek etkinlikler iptal edildi.

Ammoudi ve Fira Eski Limanı ile Armeni ve Korfos limanlarına giriş ve kalış yasaklandı.



VATANDAŞLAR İÇİN UYARILAR

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Vatandaşlara şu önlemler önerildi:

Terk edilmiş binalara yaklaşmaktan kaçının.

Şehir içi ve kırsal yollarda güvenli güzergahlar tercih edin. Özellikle eğimli bölgelerde heyelan riski bulunuyor.

Güçlü bir deprem durumunda kıyı bölgelerinden uzaklaşın.

Binalarınızdaki yapısal olmayan tehlikeleri kaldırın.