Ege Bölgesi için 'sıcaklık' uyarısı geldi
Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkıp, 24 Temmuz'a kadar etkili olacağı açıklandı.
17.07.2023 - 18:14 | | DHA
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan sıcak hava dalgasının etkisinin 24 Temmuz'a kadar artarak devam edeceğini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları şöyle; İzmir 37-38, Aydın 42-44, Çanakkale 34-40, Balıkesir 33-39, Manisa ise 39-43 derece. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.