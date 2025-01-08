EFT ücreti ne kadar oldu?

Bankaların EFT transferi ücretlerine yüzde 44.38 oranında zam yapılırken, tutar dilimleri de güncellendi. Yeni fiyatlandırmaya göre, 6 bin 300 TL’ye kadarki para transferlerinde 4.43 TL olan EFT ücreti 6.39 TL olacak. 6 bin 300 lira-304 bin 800 lira arasındaki EFT işlemlerinde komisyon 8.86 TL’den 12.79 TL’ye yükselecek. 304 bin 800 liranın üzerindeki işlemlerde komisyon 159.97 lira olacak.