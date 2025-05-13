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GündemEflani'de bir ilk! Yarın başlıyor, 80 bin TL ödül verilecek
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Eflani'de bir ilk! Yarın başlıyor, 80 bin TL ödül verilecek

13.05.2025 - 15:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Eflani'de bir ilk! Yarın başlıyor, 80 bin TL ödül verilecek

Karabük’ün Eflani ilçesi Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Eflani Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün organizasyonuyla hayat bulan bu etkinlik, geleneksel spor dallarından biri olan kuşak güreşini ülke genelindeki sporcularla buluşturacak.

Dereceye giren sporculara toplan 80 bin TL ödül verilecek olan organizasyon 14 Mayıs Çarşamba Günü 11.00’de Eflani Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak.

Eflanide bir ilk Yarın başlıyor, 80 bin TL ödül verilecek

Turnuva, farklı illerden gelen güreşçilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Hem sporun yaygınlaşmasını sağlamak hem de güreş kültürünü desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlik, izleyicilere büyük heyecan yaşatacak.
Eflani Kaymakamı Ömer Bulut etkinliğin Türkiye’de ilk kez düzenlediğini belirterek, "Eflani ilçemizde ev sahipliği yapacağımız 'İller Arası Kuşak Güreşi' turnuvamızda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

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