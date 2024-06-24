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Efes Antik Kenti'ne Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, Kurban Bayramı'nda 129 bin 987 kişiyi ağırladı.

24.06.2024 - 12:32 | | Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)
Efes Antik Kenti'ne Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu

İzmir'in Selçuk ilçesinde, her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi gördü. Efes Arkeoloji Müzesi verilerine göre antik kent 9 günlük bayram tatilinde 129 bin 987 kişiyi ağırladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Helenistik ve Roma dönemlerinin şehri Efes Antik Kenti, tarih boyunca önemli bir liman kenti ve kültür merkezi olma özelliğini taşıyor.

Efes Antik Kenti'nde, gece müzeciliği uygulamasının başlamasının ardından ışıklandırma sistemiyle de ziyaretçilerini ağırlıyor. Her yıl ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen tarihi kent, Efes Arkeoloji Müzesi verilerine göre 2023 yılında ise 2 milyon 196 bin 104 kişiyi ağırlamıştı.

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Efes Antik Kenti'ne Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu

Efes Antik Kenti'ne Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu