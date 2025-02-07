Edirne'nin lezzetini Avrupa da tanıyacak! Osmanlı mutfağının vazgeçilmeziydi

ETSO Başkanı Sezai Irmak, AA muhabirine, kentin marka lezzetlerinin değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

AB coğrafi işaretinin ürünlerin ve kentin tanıtımı için önemli olduğunu anlatan Irmak, badem ezmesinin uluslararası alanda bilinirliğini daha yüksek seviyeye çıkarmak istediklerini kaydetti.

Irmak, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan badem ezmesinin 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldığını anımsattı.

Türk coğrafi işaretindeki bazı düzenlemelerin ardından AB'ye başvuru yapacaklarını anlatan Irmak, şunları kaydetti:

"Badem ezmesi için alınan coğrafi işaretin revize edilmesi için çalışmalara başladık. Hemen ardından AB'den coğrafi işaret alması için düğmeye bastık. Badem ezmesi, kentimizin önemli bir değeri. Daha önce alınan coğrafi işarette badem ezmesi içinde bulunan badem oranı yüzde 37,5 olarak tescillenmiş. Birkaç badem ezmeci arkadaşa, badem oranı daha yüksek ürünler yapması tavsiyesinde bulundum. Bu konuda da çalışmalarımız olacak."

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Edirne badem ezmesi

Tarihi Osmanlı saray mutfağına dayanan Edirne badem ezmesi, kentte yetişen sert kabuklu ve tombul bademlerin kurutularak öğütülmesi ve şerbetle karıştırılmasıyla elde edilir.

Üretimi ustalık becerisi gerektiren Edirne badem ezmesinin, coğrafi sınır ile ün bağı bulunduğundan, üretim aşamalarının tamamının coğrafi sınır içinde gerçekleşmesi gerekiyor.