Edirneli girişimci 25 yaşında kendi işini kurdu! Hibe desteği ile üretime başladı

"Toprakta hastalık riski, haşere ve sulama sıkıntıları oluyor. Bundan dolayı hem maliyet oluyor hem de hasat süresi uzuyor. Topraksız tarımda küçük bir alanda kısa sürede daha çok ürün yetiştiriyorum. Hastalık riski çok daha az oluyor. Topraklı tarıma göre hastalık riski yüze 80 daha az oluyor. Aynı zamanda müdahalesi kolay oluyor. Kapalı sistem üretim yaptığımız için öncelikle haşere sıkıntısı neredeyse hiç olmuyor. Suyu geri dönüşümlü kullandığımız için sudan tasarruf ediyorum. Hasat sürem oldukça kısalıyor. Yılın 8 ayı ortalama 40 günde hasat yaparken, soğuk ve güneşin az olduğu aylarda bu süre 2 aya kadar çıkabiliyor."