Edirne'de taşkını fırsata çevirdiler

25.02.2026 - 23:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne’de yaşanan su taşkınlarının ardından ortaya çıkan ilginç görüntüler dikkat çekti. Taşkın nedeniyle bahçelerine ulaşmakta zorlanan bazı vatandaşlar, yolda biriken suyu araç ve motosikletlerini yıkamak için kullandı.

Bölgede çamura saplanan ve yolda kalan bazı sürücüler, araçlarını temizlemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, oto yıkama ücretlerinin yüksekliğine de dikkat çekerek, taşkın suyunu değerlendirdiklerini söyledi.
Bazı sürücüler, "Çamurda kaldık, mecburen yıkadık" derken, ortaya çıkan görüntüler hem şaşırttı hem de sosyal medyada ilgi gördü.

