Edirne'de taşkını fırsata çevirdiler

Bölgede çamura saplanan ve yolda kalan bazı sürücüler, araçlarını temizlemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, oto yıkama ücretlerinin yüksekliğine de dikkat çekerek, taşkın suyunu değerlendirdiklerini söyledi.

Bazı sürücüler, "Çamurda kaldık, mecburen yıkadık" derken, ortaya çıkan görüntüler hem şaşırttı hem de sosyal medyada ilgi gördü.