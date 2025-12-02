Edirne’de kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Kaza, Edirne’de Atatürk Bulvarı kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, kavşakta ışıkta bekleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın ardından motosikletli ve yayanın yola savrularak sürüklendiği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.