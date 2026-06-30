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Edirne'de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti! Ekipler yola kum serdi

30.06.2026 - 18:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne'de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti! Ekipler yola kum serdi

Edirne genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı kentte özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da yükseldi.

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Süloğlu ilçesinde sıcak havanın etkisiyle bazı noktalarda asfalt yüzeylerinde yumuşama ve erimeler meydana geldi. Yol yüzeyinde oluşan deformasyonların sürücüler açısından risk oluşturmaması amacıyla belediye ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, eriyen asfaltın araç lastiklerine yapışmasını önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol üzerine kum sererek geçici önlem aldı.

Yaşanan durumun ardından çok sayıda vatandaşın belediyeyi arayarak bilgi aldığı belirtilirken, yetkililer aşırı sıcaklıkların devam etmesi halinde benzer sorunların farklı bölgelerde de görülebileceğine dikkat çekti. Özellikle asfalt kaplamaların yoğun güneş ışığına uzun süre maruz kaldığı alanlarda sıcaklığın etkisinin daha fazla hissedildiği ifade edildi.

Edirnede kavurucu sıcaklar asfaltı eritti Ekipler yola kum serdi

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Vatandaşlar ise son yılların en sıcak yaz dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek, öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldığı bildirildi.

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