GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne'de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon vatandaşlara dehşeti yaşattı
HaberlerGündem Haberleri Edirne'de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon vatandaşlara dehşeti yaşattı

Edirne'de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon vatandaşlara dehşeti yaşattı

19.06.2026 - 22:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Edirne'de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon vatandaşlara dehşeti yaşattı

Edirne'de freni boşan ve geri kaymaya başlayan kamyon, iki araca ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde rampa çıkmaya çalışan 22 AEG 930 plakalı kamyonun fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan araç geri geri kaymaya başlayınca tehlike dolu anlar yaşandı.

İLGİLİ HABER

Metro raydan çıktı 3 yolcu yaralandı
Metro raydan çıktı 3 yolcu yaralandı

İki araca çarptı

Geri geri hızla ilerleyen kamyon, ilk olarak yol üzerinde bulunan 22 BK 502 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta maddi hasar meydana gelirken, duramayan kamyon bu kez 22 AE 056 plakalı araca çarptı. Çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, kamyonun kontrolsüz şekilde geri gitmeye devam etmesi endişeyi daha da artırdı.

İLGİLİ HABER

Muşlu kadınların hazırladığı tablo Victor Osimhen’i duygulandırdı! Futbolcunun açıklamaları kursiyerlere gurur yaşattı
Muşlu kadınların hazırladığı tablo Victor Osimhen’i duygulandırdı! Futbolcunun açıklamaları kursiyerlere gurur yaşattı

İş yerinin duvarlarına çarparak durabildi

İki araca çarptıktan sonra da duramayan kamyon, yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarlarına çarparak ancak durabildi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar oluştu.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Edirnede faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon vatandaşlara dehşeti yaşattı

İLGİLİ HABER

Kars'ta 15 Milyon TL'lik proje hayata geçiyor! Buzağı kayıplarını azaltacak
Kars'ta 15 Milyon TL'lik proje hayata geçiyor! Buzağı kayıplarını azaltacak

Can kaybı yaşanmadı

Maddi hasarın büyük olduğu kazada en sevindirici gelişme ise herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması oldu. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaparken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Vatandaşlar, Bahriye Üçok Caddesi'nde zaman zaman yaşanan trafik tehlikelerine dikkat çekerek gerekli önlemlerin artırılmasını istedi.

Güncel Haberler

Fındık büyüklüğünde yağan dolu Akyaka ve Arpaçay'ı beyaza bürüdü
#Gündem

Fındık büyüklüğünde yağan dolu Akyaka ve Arpaçay'ı beyaza bürüdü

Tokat’ta kontrolden çıkan minibüsün takla attı
#Gündem

Tokat’ta kontrolden çıkan minibüsün takla attı

Edirne'de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon vatandaşlara dehşeti yaşattı
#Gündem

Edirne'de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon vatandaşlara dehşeti yaşattı