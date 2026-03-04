Edirne Keşan'da motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, çarşı merkezi istikametinden Mehmet Gemici Cennet Parkı istikametinde giden Y.A. yönetimindeki 59 ANN 462 plakalı motosiklet, önünde giden ve kontrolsüz "U" dönüşü yapmak isteyen H.K. yönetimindeki 53 AG 415 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrularak devrilen motosiklette sürücü ile yolcu M.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı o sırada kayıtta bulunan motosiklet kamerasına yansıdı.