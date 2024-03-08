Eda Erdem heykeli nerede? Fenerbahçeli voleybolcu Eda Erdem Dündar kimdir (hayatı), nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçeli voleybolcu ve milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin protokol giriş önünde düzenlenen törenle açıldı.

Eda Erdem heykeli nerede?

15 yıldır Fenerbahçe'de oynayan 36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem'in heykeli, Ülker Stadı’nın yakınında yer alan Yoğurtçu Parkı’nın girişindeki Lefter, Can Bartu ve Alex heykellerinin yanına inşa edildi.

Eda Erdem Dündar kimdir?

Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk millî voleybolcu. Millî takımın ve Fenerbahçe takımının kaptanlığını yapmaktadır. Orta oyuncu mevkisinde oynamaktadır. 30 Mart 2022 itibarıyla Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu bașkanı seçilmiștir.

8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Günü'nde Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu girişine heykeli dikilmiştir.

Eda Erdem Dündar, voleybola 24 Aralık 2000 tarihinde Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mücadele etmektedir.

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2005 yılından bu yana Türkiye kadın millî voleybol takımı`nda görev alan Eda Erdem, milli formayla 300`den fazla maça çıktı.Kulüp kariyeri de başarılarla dolu olan Eda, halen Fenerbahçe'nin ve Türkiye kadın millî voleybol takımının kaptanlığını yapıyor. Hem Fenerbahçe'de hem de Türkiye kadın millî voleybol takımında sayısız başarılara imza atan ve pek çok kupanın alınmasında büyük rol oynayan tecrübeli isim, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası`nda 2.`lik yaşayan Türkiye kadın millî voleybol takımının en önemli parçalarından birisiydi. Milli voleybolcu ayrıca geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Voleybol federasyonu tarafından tarihin en iyi 100 sporcusu listesine de seçildi.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

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