Ece Taşer eşi ile gündemde! Ali Taşer kimdir, kaç yaşında, polis miydi?

Sosyal medya fenomeni Ece Taşer, son FAS tatilinde kocası olmadan arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği zaman nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Tatil dönüşünde yaptırdığı bir test sonrasında yaşadığı olaylarla ilgili sert bir açıklama yapan genç fenomen, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu olayların ardından eşi ali Taşer ile ilgili aramalar arttı.

ECEM TAŞER’İN EŞİ ALİ KİMDİR?

Ece Taşer, 5 yıldır aktif olarak YouTube platformunda içerik üretmektedir. Makyaj ve kişisel gelişim konularında çektiği videolarla geniş bir takipçi kitlesi vardır.

Ecem Taşer'in Ali isminde bir eşi vardır. İkili, erken yaşta evlenmişlerdir. Ali, polis olarak Tunceli Çemişgezek'te görev yapıyordu. Daha sonra mesleğinden istifa eden Ali, eşi Ecem ile Muğla Köyceğiz'e yerleşti.