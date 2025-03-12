Ece Gürel'in ölümünün ardından gündeme geldi! Sanal mecrayı istila etti: Bin liradan başlıyor

Sosyal medyada büyücü olduklarını iddia eden pek çok kişi, ritüel adı altında paylaşımlarında korkunç içeriklere yer veriyor. Paylaşılan fotoğraflarda büyü yaptıklarını iddia ederek vatandaşlara birçok vaatlerde bulunuluyor.

Bu işi yapanlar, bununla da yetinmeyip milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformlarında parayla reklam vererek gönderilerinin daha fazla kesime yayılmasını sağlıyor. Instagram hesapları üzerinden, tarot, el falı bakan şifacı veya büyücü olduğunu iddia eden sahtekarlar, büyü bozma bahanesiyle yasal olmayan yollarla para topluyor ve aynı zamanda vatandaşı dolandırıyor. Hatta 'Cadılık' eğitimi verdiğini iddia edenler dahi bulunuyor. İnsanları bu tarz kişilere iten nedenleri, bu olayların gerçekliği ve oluşabilecek sonuçlarını uzmanlara sordu. Psikiyatrist Doç. Dr. Armağan Samancı, Akademisyen Mustafa Denizlioğlu ve Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 72 saat sonra sağ bulunan fakat tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatı tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Gürel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda astronomi ile ilgilendiği ayrıca kurşun dökme işlemi yaptığı belirlenmişti. Bu olayın ardından spiritüel eylemlerle ilgili kafalarda bolca soru işareti oluştu.

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SAHTE UNVANLARLA TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR



Uzmanlar, bu tarz eylemlerin kişilerin ilgi alanları olduğunu ve bir sakıncasının bulunmadığını belirtse de, bazı sosyal medya hesapları bu durumu suistimal ediyor. Paylaşımlarında korkunç ritüellere yer veren hesaplarda vatandaşlara birçok vaat sunuluyor ve para karşılığı 'Eski sevgiliyi geri getirme, büyü bozma" gibi vaatlerde bulunuluyor. Üstelik sosyal medyada bolca karşımıza çıkan bu hesaplar kendilerini masum unvanlarla tanıtıyor. Kendilerine 'Medyum', 'Hoca', ve 'Enerji Uzmanı' isimleriyle tanıtan kişiler vatandaşları ağına düşürüyor.

Uzmanlar, bu tarz eylemlerin kişilerin ilgi alanları olduğunu ve bir sakıncasının bulunmadığını belirtse de, bazı sosyal medya hesapları bu durumu suistimal ediyor. Paylaşımlarında korkunç ritüellere yer veren hesaplarda vatandaşlara birçok vaat sunuluyor ve para karşılığı 'Eski sevgiliyi geri getirme, büyü bozma" gibi vaatlerde bulunuluyor. Üstelik sosyal medyada bolca karşımıza çıkan bu hesaplar kendilerini masum unvanlarla tanıtıyor. Kendilerine 'Medyum', 'Hoca', ve 'Enerji Uzmanı' isimleriyle tanıtan kişiler vatandaşları ağına düşürüyor.

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İŞLEM ÜCRETLERİ BİN LİRADAN BAŞLIYOR

İnstagram'da karşımıza çıkan 'Medyum.akbar.hoca' kullanıcı adı ile büyü yaptığını iddia eden bir kişi takipçilerine hem garanti veriyor hem de whatsapp üzerinden kendisiyle iletişime geçmelerini sağlıyor. Hesapta bin liradan başlayarak 15 bin TL'ye kadar büyülerin ücretleri gösteriliyor. "Medyum_talhahoca" isimli bir profil ise paylaşımında aşık etme, geri çevirme ritüeli gibi birçok büyü işlemi yaptığını belirterek vatandaşlara ücretsiz bakım vaadi bile sunuyor. Ayrıca bu hesaplar, belirli bir kazanç sağladıklarında hesaplarını kapatıp farklı isimle yeni hesap açarak yine dolandırmaya devam ediyor.

SOSYAL MECRALARDA BİRÇOK ŞİKAYET MEVCUT

Öte yandan bu durumdan dolayı mağdur olan vatandaşlar bazı sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiriyor. Bir vatandaş, Mahir Hoca adıyla tanınan kişi hakkında şikayetlerini şu sözlerle ifade etti: "Üzerimizde büyü olduğunu ve bozulması gerektiğini söyleyerek bizi ikna etti. 'Yuvanız bile yıkılır' diyerek korkutup, 3 bin TL paramızı aldı. Daha sonra 'bozamıyorum, kurban alacaksın yoksa büyüyü bozamam' diyerek işlemi iptal edeceğini söyledi. Şikayet edersek hayatımızı bitirecek daha kötü büyüler yapacağı ile tehdit etti. Haberlere vereceğimizi söylediğimizde ise 'Verin, eğlenelim biraz' diye cevap verdi." Başka bir kullanıcı ise, Medyum Süryani Hoca isimli birinin kendisini dolandırdığını ileri sürdü.

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ECE GÜREL'İN YAŞADIĞI OLAY 'DİSSOSİYATİF BOZUKLUK' OLABİLİR

Doç. Dr. Psikiyatrist Armağan Samancı, "Toplumdaki gelişim, bir grup insanda yaşamsal bir tıkanmaya yol açabilir. Çünkü yaşanan bir hayat var bir de internet ve sosyal medyada yaşatılan bir hayat var. Kişilerin yaşadığı hayatla yaşamak istediği hayat arasında büyük boşluklar olunca kişilerde bir takım sıkıntılar meydana gelebilir. Sahte bir hayat, insanları çekim alanına alıyor. Böyle olunca da bireyler sıkıntılarını aşmak için bir çıkış noktası arıyorlar. İnsanlar, mucizevi, çabuk ve problemleri kökten çözebilecek bir şey arıyorlar. İnsanlarda böyle bir ruh hali olduğu zaman da bu durumu kötü kullananların ağına düşüyorlar.

Büyük bir bunalıma girildiği zaman bizim Dissosiyatif Bozukluk olarak adlandırdığımız bir durum yani bir 'kopma' durumu meydana gelebiliyor. Bu durum bilinci kaybetme değil de daha çok bir ruhsal uyurgezerlik gibi. Böyle olduğu zaman ormana gidip bir çözüm arama işine girişmiş olabilir ve dediğimiz gibi Dissosiyatif Bozukluk meydana gelmiş olabilir. Büyü, tarot, kurşun dökme gibi uygulamalar eskiden beri var ve bunların hiçbir bilimsel bir dayanağı da yok. Ancak asıl sorun şu ki, bu işlerle uğraşan kişiler, karşılarındakilerin psikolojik sıkıntıları olduğu ve zarar görebilecekleri noktaya geldiklerinde 'dur' demeliler. " dedi.

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ORTA ÇAĞ CADILIK VE GÜNÜMÜZ SOSYAL MEDYA BÜYÜCÜLERİ

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı akademisyenlerinden Mustafa Denizlioğlu ise Cadılık kavramına dair açıklamalarda bulundu; Denizlioğlu, "Çeşitli akademik yayınlar, "cadılık" kavramını antik çağlara kadar geri götürmektedir. Bununla birlikte, Orta Çağ'ın sonlarından itibaren bu mefhumla ilişkilendirilen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan on binlerce kişi cadı avı kapsamında katledilmiştir. İddia makamının bakış açısına ve şahsi kanaatlerine göre kişinin şifacı, ebe, güzel veya çirkin olması cadılıkla suçlanması için yeterli görülmüştür. Tarihsel perspektifle bakıldığında, cadılığın esas olarak kadınlar aleyhinde temellendirilen bir öge olduğunu ifade etmek mümkündür.

Günümüzde ise özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşması falcılık, büyücülük, medyumluk ve cadılık gibi kötü niyetli, bilim dışı ve tehlikeli alanları kullanarak şarlatanlık yapanların önünü açmaktadır. Bu zararlı kişi ve gruplar sadece dolandırıcılık yapmakla kalmamaktadır ve insanların gerçeklik algısını da manipüle etmektedir. İçinde bulunduğu olumsuz şartlardan kurtulmak için çare arayan insanlar, bu gibi kötü niyetli unsurların yalanlarına daha kolay kanabilmektedir. Böylece, hayata dair sorunları zaten var olan bireyler, mevcut problemlerini gideremediği gibi başlangıçtaki durumdan daha olumsuz noktalara savrulabilmektedir. Tüm bu sebeplerle, toplumun bu gibi şarlatanlara karşı bilgili ve bilinçli olması hayati önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

ANLIK BOŞLUKTA OLAN İNSANLAR TUZAĞA DÜŞÜYOR

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav ise vatandaşların sosyal medya platformlarındaki büyücü, hoca ve medyum tuzaklarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Sanlav, "Kendilerini sosyal medyada medyum, falcı ve astrolog olarak tanıtan kişiler, sosyal medyada vatandaşları "âşık etme, hastalıktan kurtarma, zengin olma" gibi vaatlerle dolandırıyor. Pek çok vatandaş, anlık duygusal boşlukla bu dolandırıcılara yüz binlerce TL kaptırıyorlar. Üstelik önce bu vaatlerle para alıp, arından da şantaj yapıyorlar. İnstagramın algoritması, ilgi alanlarınız hakkında bir fikir edinmek için takip ettiğiniz hesapları dikkate alır. Daha sonra size henüz takip etmediğiniz benzer hesaplardan gönderiler gösterecektir. Yani büyü ile ilgili cümleler sarf ediyorsanız, ilgili kelimeler arıyorsanız ilgili hesapları takip ediyor ya da arama yapıyorsanız, yorum ve beğeni yapıyorsanız bu içeriklerin önünüze gelmesi tesadüf değil." şeklinde konuştu.