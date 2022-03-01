Ebru Fidan kimdir? Müge Anlı’da işlenen Tiktok Ebru Fidan olayı nedir, Ramazan Aydın tarafından dolandırıldı mı?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında işlenen konu izleyiciyi şokey etti. Ebru Fidan, TikTok'ta tanışıp bir ayda evlilik kararı aldığı sevgilisi tarafından 120 bin TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın programına çıktı. Fidan, gelinlik ve bindallısıyla çıktığı canlı yayında "'Düğün yapıp düşman çatlatacağım' dedi. Sonra beni ortada bıraktı" dedi. Ebru Findan’ın iddiaları karşısında yayına bağlanan sevgili ise "Kendi parasını kendisi yedi. Aşkımızın bitmediğini söyledim, gelsin dizimin dibinde otursun" ifadelerini kullandı.

Ebru Fidan kimdir, olay nasıl oldu?

Kocaeli'de babasından kalan evde bir başına yaşayan 41 yaşındaki bir çocuk annesi Ebru Fidan, sosyal medya platformu TikTok üzerinden 25 Ocak'ta tanışıp bir ayda evlenme kararı aldığı sevgilisi Ramazan Aydın tarafından 120 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Sadece bir kez TikTok'ta konuşup güvendiği Ramazan Aydın ile ilişkisi başlayan Ebru Fidan, iddiasına göre sevgilisi tarafından nikah işlemlerini hızlandırmak için baskı görünce iki hafta içinde babasından kendisine kalan yaşadığı evi sattı.

Başka bir şehirde ev alma umuduyla sattığı evin parasını sevgilisine veren ve aynı zamanda düğün için hazırlıklara başlayan Ebru Fidan, iddiasına göre bu süreçte tüm masrafları kendisi karşıladı. İddiasına göre her şey çok hızlı ilerlerken ve üçüncü kez yuva kuracağını sandığı Ramazan Aydın, paralarla birlikte nikahtan bir gün önce ortadan kayboldu. Müge Anlı'nın hayretle dinlediği Ebru Fidan, canlı yayında gelinliğine sarılarak, "Benim suçum, günahım ne? Neden beni böyle ortada bıraktın? Bana 'Sana öyle bir düğüne yapacağım ki düşman çatlatacağım' dedin. Bana zorla ses sistemi bile aldırdın. Bizim ev disko mu? Nikah yapma bahanesiyle evime göz koydun" dedi.

Düğün davetiyesi, gelinliği ve takılarıyla gözyaşı döken Ebru Fidan'a Ramazan Aydın’dan yanıt geld:

Dolandırıcı olmadığını söyleyen Aydın, "Kendisi bana eğlence mekanlarına gitmemiz için baskı uyguladı. Kendi parasını kendisi yedi. Takıları kendisi aldı. Benim alyansımı bile o seçti. Ev bakmaya gittiğimizde tartıştık. Daha sonra karakolluk olunca kendisini ayrıldım ama aşkımızın bitmediğini kendisine mesajla ilettim. Onun için saçımı sakalımı kestirdim. Gelsin dizimin dibinde otursun" ifadelerini kullandı.