E-tebligat ile 2021’de 40 milyon tebligat elektronik ortamda gönderildi

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda teknolojinin daha etkin kullanılması hedefi ile 2015'te ihtiyari olarak hizmete sunulan e-tebligat uygulaması, yargı reformu kapsamında 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

"E-tebligatla 1 milyar 219 milyon lira tasarruf sağlandı"

Çevre dostu e-tebligat uygulamasıyla 2021’de 40 milyon 537 bin 177 tebligat muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı. Uygulamanın başlandığı günden bugüne kadar ise bu sayı 90 milyon 335 bin 19 oldu. Bu yolla, 3 bin 162 ton kağıt tasarrufu sağlanırken, 53 bin 749 ağaç da korunmuş oldu. E-tebligat ile bugüne kadar 1 milyar 219 milyon lira tasarruf sağlandı.

"Yargısal süreç hızlanıyor, kağıt israfı önleniyor"

Fiziki tebligat gönderimlerindeki sıkıntılar yargısal sürecin uzamasına neden olurken, saniyeler içinde alıcısına ulaşan e-tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Tebligata elektronik cihazlar ile anında ulaşılması, ilgili kişinin muhtemel cezai işlemlere maruz kalmasının da önüne geçti. E-tebligatla hem yargısal süreçler hızlanıyor hem de kağıt israfı engellenerek on binlerce ağaç korunuyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.