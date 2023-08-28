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E-Devlet’ten üniversite kaydına dev ilgi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'sinin e-Devlet kapısı üzerinden yapıldığını açıkladı.

28.08.2023 - 22:21 |
E-Devlet’ten üniversite kaydına dev ilgi

Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından yaptığından paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Hayırlı uğurlu olsun, üniversiteli olmanın ilk dakikalarında olduğu gibi tüm eğitim hayatın boyunca @ekapi yanında olacak unutma.

Üniversite kayıt işlemleri başlar başlamaz ilk 1 saatte, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan http://ddo.link/uni-kayit hizmetimiz tam 482.754 kez kullanıldı.

Üniversite hayatına adım atan tüm gençlerimize başarılar dilerim.

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