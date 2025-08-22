Haberin Devamı

Kredi notu, bireylerin finansal geçmişini özetleyen ve gelecekteki borç ödeme alışkanlıklarını tahminlemeye yarayan önemli bir puandır. Sadece kredi başvurularında değil, aynı zamanda ev veya araç kiralama, teknolojik cihaz satın alma gibi birçok farklı alanda da referans olarak kabul edilir. Kişilerin kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarındaki ödeme düzenleri, mevcut borç durumları ve limitleri gibi faktörlere göre hesaplanan bu not, finansal hayattaki güvenilirliğin bir göstergesidir.

e-Devlet’te kredi notu nerede yazıyor?

e-Devlet sistemi üzerinden doğrudan kredi notu veya kredi puanı bilgisine ulaşmak mümkün değil. Kullanıcılar, e-Devlet aracılığıyla sadece Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu'na başvurabiliyor. Bu rapor finansal durum hakkında detaylı bilgiler içerse de, Findeks tarafından hesaplanan ve 1 ile 1900 arasında değişen sayısal kredi notunu göstermez. Kısacası, kredi notunuzu öğrenmek için e-Devlet dışında farklı bir platform kullanmanız gerekiyor.

Kredi notu nasıl öğrenilir?

Kredi notunuzu öğrenmek için en yaygın kullanılan platform Findeks. Findeks, belirli bir ücret karşılığında (25,00 ₺ + KDV) kredi notunuzu anında öğrenmenizi sağlar. Findeks Kredi Notu, 1'den 1900'e kadar bir aralıkta olup, not yükseldikçe risk seviyesi düşer.

Findeks üzerinden sadece kendi kredi notunuzu değil, gerekli onayı alarak başka bir kişinin veya kurumun notunu da öğrenebilirsiniz. Bu onayı almanın iki yolu var: Birincisi, notunu öğrenmek istediğiniz kişi Findeks mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden TCKN veya VKN bilginizi girerek size ön onay verebilir. İkinci yöntemde ise siz, yine Findeks kanalları üzerinden notunu öğrenmek istediğiniz kişiye bir talep gönderirsiniz ve bu talebin karşı tarafça onaylanması durumunda raporu görüntüleyebilirsiniz.