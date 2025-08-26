Haberin Devamı

Teknoloji, günlük hayatımızdaki pek çok resmi işlemi kolaylaştırarak zaman ve enerjiden tasarruf etmemizi sağlıyor. Bu kapsamda, ev kiralama sürecinin en önemli adımlarından biri olan kira sözleşmesi artık e-Devlet üzerinden hiçbir yere gitmeden, hızlı, güvenli ve yasal olarak geçerli bir şekilde yapılabiliyor. Bu dijital hizmet sayesinde kiraya veren ve kiracı, sözleşmeyi birkaç tıkla düzenleyip elektronik imza ile onaylayabiliyor.

e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden elektronik kira sözleşmesi oluşturmak için aşağıdaki basit adımları takip edebilirsiniz.

e-Devlet hesabınıza giriş yapın

www.turkiye.gov.tr adresine gidin.

adresine gidin. " Giriş Yap " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Eğer şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden kolayca temin edebilirsiniz.

Kira sözleşmesi hizmetini bulun

Ana sayfada bulunan arama çubuğuna “ Kira Sözleşmesi İşlemleri ” yazın ve arama yapın.

” yazın ve arama yapın. Çıkan sonuçlardan ilgili hizmeti seçerek işleme başlayın.

Sözleşme bilgilerini eksiksiz doldurun

Bu bölümde sözleşmenin tüm detaylarını girmeniz gerekiyor:

Taraf bilgileri: Kiraya veren (mal sahibi) ve kiracının T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve iletişim bilgileri.

Kiraya veren (mal sahibi) ve kiracının T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve iletişim bilgileri. Kira bilgileri: Konutun adresi, aylık kira bedeli, ödeme tarihi, kira başlangıç ve bitiş tarihleri.

Konutun adresi, aylık kira bedeli, ödeme tarihi, kira başlangıç ve bitiş tarihleri. Diğer şartlar: Depozito tutarı, aidat, elektrik-su gibi faturaların kim tarafından ödeneceği ve bakım-onarım sorumlulukları gibi ek maddeler.

Bilgileri kontrol edip onaylayın

Sözleşmeyi göndermeden önce tüm bilgileri dikkatlice kontrol edin ve hata olmadığından emin olun.

Bilgilerin doğru olduğunu onaylayın.

Sözleşmeyi elektronik imza ile imzalayın

Onayladıktan sonra sistem sizi elektronik imza sürecine yönlendirecek.

Sözleşmeyi, e-imza, mobil imza veya cep telefonunuza gelen tek kullanımlık doğrulama kodu ile imzalayabilirsiniz.

Sözleşmeyi kaydedin