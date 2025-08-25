Haberin Devamı

e-Devlet ile SMS engelleme, bilinmeyen veya bilinse de sürekli SMS gönderen numaralardan glen bu mesajları engelleme işlemidir. Eğer belirli numaralardan sıklıkla SMS'ler alıyorsanız, bunu e-Devlet üzerinden engellemenin bir yolu var.

e-Devlet SMS engelleme nasıl yapılır?

Günümüzde birçok firma, çeşitli kampanyalar ve fırsatlar hakkında bilgi vermek için bildirimler, e-postalar ve SMS'ler gönderiyor. Ancak uygulama ve e-posta bildirimleri genellikle kullanıcılar için yeterli olurken, ardı arkası kesilmeyen SMS'ler rahatsız edici bir hal alabiliyor. Bu SMS'leri her bir site veya uygulama için ayrı ayrı engellemek yerine, e-Devlet üzerinden tek bir merkezden yönetmek mümkün.

Telefonunuza gelen istenmeyen ticari SMS'leri e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca engelleyebilirsiniz. Bu işlem için site ve uygulamalara tek tek girip ayarları değiştirmekle uğraşmanıza gerek kalmaz. İşte adım adım istenmeyen SMS'leri engelleme yöntemi:

Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi web sitesine girerek T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın.

Arama çubuğuna " Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi " yazarak veya e-Hizmetler menüsündeki Telekomünikasyon Hizmetleri başlığı altından ilgili hizmeti seçin.

" yazarak veya menüsündeki başlığı altından ilgili hizmeti seçin. Açılan sayfada, eğer daha önce eklemediyseniz, " Yeni İletişim Adresi Ekle " butonunu kullanarak SMS engelleme işlemi yapmak istediğiniz telefon numarasını sisteme kaydedin.

" butonunu kullanarak SMS engelleme işlemi yapmak istediğiniz telefon numarasını sisteme kaydedin. Telefon numaranızı ekledikten sonra, numaranın yanında bulunan "Onayları Yönet" seçeneğine tıklayın. Bu bölümde, size SMS gönderme izni olan tüm firmaların ve uygulamaların bir listesini göreceksiniz.

Bu listeden, SMS almak istemediğiniz işletmeleri bularak yanlarındaki onay kutucuklarını düzenleyebilir ve bildirim izinlerini kaldırabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra ilgili firmalardan artık SMS almazsınız. Aynı adımları e-posta adresiniz için de uygulayarak istenmeyen e-postalardan kurtulabilirsiniz.

e-Devlet mobil uygulama ile SMS engelleme mümkün mü?

Kullanıcıların aklına gelen bir diğer soru ise bu işlemin e-Devlet'in mobil uygulaması üzerinden yapılıp yapılamayacağı. İstenmeyen SMS engelleme hizmeti, şu an için e-Devlet mobil uygulamasında mevcut değil. Dolayısıyla bu işlemi gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların, işlemi bir bilgisayar veya mobil cihaz tarayıcısı üzerinden e-Devlet'in masaüstü web sitesini kullanarak yapmaları gerekiyor.