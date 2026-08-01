Devlet destekledi, verim rekor seviyeye çıktı! Kars'ta yerli üründe hasat başladı

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Aydın, 2025 yılında yaşanan dolu ve diğer doğal afetlerden etkilenen üreticilere destek amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan ödenek kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:"İl genelinde yaklaşık 165 ton Taner buğdayı tohumu dağıtıldı, 6 bin 500 dekardan fazla alanda ekim gerçekleşti. Taner buğdayının kuraklığa dayanıklı yapısı, sağlam sap özelliği ve yatmaya karşı direnciyle bölge koşullarına uygun bir çeşit. Önümüzdeki dönemde ekim alanlarının artırılması için üreticilere destek devam edecek. Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla tüm çiftçilere bereketli bir üretim yılı diliyorum.”