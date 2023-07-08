e-Devlet sistemine giriş yapmayanlar aranıyor! Kayıp depremzedeler için harekete geçildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Meclis Sanayi, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndaki sunumunda önemli bilgiler verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; e-Devlet’te 7 bin 163 hizmet olduğunu belirten Koç, her girişin ortalama 10 liralık tasarruf sağladığını ve bu yıl için toplam 35 milyar liranın vatandaşın cebinde kalacağını belirtti. Kayıp depremzedelerle ilgili soruları da yanıtlayan Koç şunları söyledi:Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Meclis Sanayi, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndaki sunumunda önemli bilgiler verdi. e-Devlet’te 7 bin 163 hizmet olduğunu belirten Koç, her girişin ortalama 10 liralık tasarruf sağladığını ve bu yıl için toplam 35 milyar liranın vatandaşın cebinde kalacağını belirtti. Kayıp depremzedelerle ilgili soruları da yanıtlayan Koç şunları söyledi:

İNAKTİF İSE ŞÜPHELİ

“Bu verileri çıkartıyoruz. O bölgedeki kişilerin, evi o bölgede olan insanlarımız, vatandaşlarımız eğer belli bir süredir E-Devlet’i kullanmıyorlarsa veya inaktif periyodumuza bakıyoruz ve onu AFAD’a bildiriyoruz. AFAD da toplanan bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüyle, kendi içindeki sistemlerle ve bölgedeki insanlarla ve valiliklerimizle beraber değerlendiriyorlar. e-Devlet şu şekilde çalışıyor: Her gece saat 12.00’de, vefat eden vatandaşlarımızın bilgisi bize nüfus vatandaşlıktan gelir ve vefat ettiği gece 12.01’de sistem inaktif olur. Depremzedelerimize hane başı destek ödemeleri yattığı zaman toplam 1.8 milyon vatandaşımıza SMS attık. Şöyle bir durum oldu; kullanım oranlarının arttığını gördük. İnaktivitenin azaldığını gördük SMS’i attıktan sonra. Bu verileri AFAD’la paylaşıyoruz.”

DEVLET NİYE EKSİK GÖSTERSİN?DEVLET NİYE EKSİK GÖSTERSİN?

Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da “Kayıplar gizleniyor” iddiasına karşı şunları söyledi: “Deprem zamanı bir ay AFAD’da fiili olarak bulundum. Devlet 50 binin üzerinde vatandaşını kaybetmiş, ciğeri yanarken bunu 10 bin eksik göstererek eline bir şey geçecek değil ki. Dolayısıyla emin olun vefat eden her bir canımızla ilgili en titiz çalışma şimdiye kadar yapıldı, yapılıyor. Kimlik tespitleri olmayan hususlar hâlâ devam ediyor. Sadece deprem yaşamadık, bazı binalarda çok büyük yangınlar yaşadık. Yangınların olduğu binalarda DNA kalıntısının olmadığı, maalesef DNA tespiti yapamadığımız cenazeler oldu. Dolayısıyla devlet tek tek bu tespitleri yapmak için gayret gösteriyor.Bunun yanında bildiğiniz gibi o bölgelerde çok sayıda yabancı yaşıyordu. Bunların devreye girmesi kimlik tespitini de zorlaştırdı. .”