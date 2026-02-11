Düzce’nin önemli tarım ürünü! Şehirde kralların besini olarak bilinen siyah çeltik etkinliği gerçekleştirildi

Haberin Devamı

Çilimli Millet Bahçesi’nde Toprağın Tescilli Gücü: Siyah Çeltik konusunun ele alındığı etkinlik geniş katılımla yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, düzenli olarak Bilim Kafe etkinlikleriyle halka bir araya geldiklerini ifade ederek, programda Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Güngör’ün, Çilimli için özel olan tescilli siyah çeltik hakkında katılımcıları aydınlatacağını dile getirdi.

"Dünya nüfusunun yarısından fazlası çeltikle besleniyor"

Etkinliğin davetli konuşmacısı Prof. Dr. Hüseyin Güngör, yerel tarıma katkı sunan ve bölge ekonomisini canlandıran siyah çeltikle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Çeltik ve pirinç arasındaki farkları belirterek sözlerine başlayan Hüseyin Güngör, bitkinin tamamına çeltik, hasattan sonra elde edilen parlak yapıya ise pirinç dendiğini söyledi. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının çeltikle beslendiğine dikkat çeken Güngör, Uzakdoğu’nun da beslenmesinin büyük oranda çeltiğe bağlı olduğunu belirtti.

"Siyah pirinç kralların besini olarak biliniyor"

Arşivlerde Osmanlı saray pirincinin Düzce’den sağlanmasından dolayı, Düzce’nin pirinçte özel bir yeri olduğunun altını çizen Güngör, siyah pirincin de kralların besini olarak bilindiğini sözlerine ekledi.

"6 kat fazla antioksidan içeriyor"

Beyaz ve siyah pirinç arasındaki farklara değinen Prof. Dr. Hüseyin Güngör, siyah pirincin beyaz pirince oranla 6 kat fazla antioksidan içerdiğini, beyaz pirinçteki yüzde 4’lük protein oranının siyah pirinçte yüzde 8-10 değere ulaştığını, siyah pirinçte yağ oranının sıfıra yakın ve diyet lif oranının da çok yüksek olduğunu vurguladı.

"Katma değerli ürüne dönüştürülmeli"

Düzce’de Melen havzasının çeltik ekimi için çok uygun olduğuna işaret eden Prof. Dr. Güngör, çeltikte verim ve kaliteyi artırabilmek için doğru tarım uygulamaları hakkında da örnekler verdi. Düzce’nin pirinçte kıymetli olmasının, Melen’in oksijen seviyesinden geldiğini dile getiren Güngör, Çilimli için özel bir yeri olan siyah çeltiğin; daha farklı çeşitlerinin geliştirilebilmesi, organik olarak üretilebilmesi, sağlık açısından faydalarının Türkiye’ye anlatılması ve katma değerli ürüne dönüştürülebilmesinin önemini belirterek katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinlik Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından Prof. Dr. Hüseyin Güngör’e teşekkür belgesi takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.