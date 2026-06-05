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Düzce’de uçuruma yuvarlanan çekicinin şoförü hayatını kaybetti

05.06.2026 - 19:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Musa KESKİN/YIĞILCA (Düzce), (DHA)

Düzce’de uçuruma yuvarlanan çekicinin şoförü hayatını kaybetti

Düzce’nin Yığılca ilçesinde otomobil taşıdığı sırada kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan çekicinin şoförü Hüseyin Bölük, hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Yığılca ilçesi Mengen köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin Bölük’ün kontrolünü kaybettiği otomobil yüklü çekici, yoldan çıkarak yaklaşık 250 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen çekicinin içerisinde sıkışan Bölük, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Sedyeyle uçurumdan güçlükle yola kadar çıkarılarak sağlık ekibine teslim edilen ağar yaralı Bölük, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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