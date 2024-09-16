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Düzce'de tarım aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

16.09.2024 - 09:07 | | AA
Düzce'de tarım aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Erol S. yönetimindeki tarım aracı, Dutlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yeter S, Gülşen S. ve Gurbet D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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