Düzce'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Düzce'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Düzce Valiliği aldığı karar ile 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Düzce’de kar yağışı etkili oluyor. Düzce Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelende etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları başta ulaşım olmak üzere genel hayatı tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli halime ve engelli personel ile çocuğu kreş anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirecektir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.



Bol bol kitap okuyun

Vali Selçuk Aslan, yayınladığı mesajında ise "Bugün kar Düzce’mizde gerçekten sözü ele aldı. Evlatlarımızın güvenliğini her şeyin önünde tuttuğumuz için il genelinde okullarımızda eğitime 1 gün ara verdik. Biliyorum, bu haber en çok çocuklarımızı sevindirecek. Biraz dinlenin, bol bol kitap okuyup son sınavlarınıza daha iyi hazırlanın, karın tadını çıkarın ama karda oynarken lütfen dikkatli olun. Büyüklerimizden de özellikle trafikte daha tedbirli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi günü okullarımızda yeniden, sağlıkla ve aynı heyecanla buluşmak dileğiyle hepinize sıcacık evlerde, huzurlu ve keyifli bir tatil diliyorum" ifadelerinde bulundu.