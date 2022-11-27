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Düzce'de korkutan deprem! İstanbul, Sakarya ve çevresinde de hissedildi

 Düzce’de bugün sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

27.11.2022 - 07:13 | | DÜZCE, (DHA)-
Düzce'de korkutan deprem! İstanbul, Sakarya ve çevresinde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Düzce merkeze bağlı Şaziyeköy olarak saptadığı deprem, saat 06.57'de oldu. Yerin 9.52 kilometre derinliğinde olan 4.3 deprem, Düzce merkez ve ilçelerinin yanı sıra, çevre illerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Çilimli ilçesine bağlı Döngelli köyü, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.

 

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