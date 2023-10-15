Düzce'de korkutan deprem
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15.10.2023 - 20:09 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Düzce’de saat 19.57’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.39 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Gölyaka (Düzce)
Tarih:2023-10-15
Saat:19:57:33 TSİ
Enlem:40.776 N
Boylam:31.005 E
Derinlik:5.39 km
Detay:https://t.co/HOSVI4Ih4s@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi