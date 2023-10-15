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Düzce'de korkutan deprem

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.10.2023 - 20:09 |
Düzce'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Düzce’de saat 19.57’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.39 kilometre derinliğinde meydana geldi.

 

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