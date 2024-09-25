Düzce'de kampüse hoş geldin etkinlikleri başladı

Öğrenciler, Düzce Üniversitesi kampus alanında düzenlenen birbirinden farklı spor etkinlikleriyle eğlenceli ve keyifli zaman geçiriyor. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, öğrenci toplulukları standını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle tanışıp, onların istek ve önerilerini dinleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kampüse Hoş Geldin Etkinlikleri kapsamında; öğrenci topluluk stantlarının yanı sıra dart, denge oyunu, zeka oyunları, basketbol, tenis, masa tenisi, curling, bilek güreşi, okçuluk gibi etkinlikler ve sürpriz aktiviteler de düzenleniyor.