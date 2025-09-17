Düzce Valiliği saat vererek uyardı! Perşembe ve Cuma günlerine dikkat!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.09.2025 - 14:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüyor. Düzce Valiliği gök gürültülü sağanak yağışlara bağlı olarak sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Eylül ayına girilmesiyle birlikte Türkiye genelide sıcaklıklar düşmeye başladı. Düzce’de 18 Eylül 2025 Perşembe günü kuvvetli yağış bekleniyor. Düzce Valiliği vatandaşları yağışlar konusunda uyardı.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Valilik'ten yapılan açıklamada "Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yağışın 18 Eylül 2025 günü saat 06:00 ile 19 Eylül 2025 saat 06.00 arasında etkili olması bekleniyor.

