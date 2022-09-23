Düşen helikopterde Rus uzmanlar da inceleme yapacak

Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, önceki gün saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Türk pilot Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem ve Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, 2'nci pilot İgor Turkov ve pilot İlya Ivesenkhıo ise yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Georgii Onuchin ile İlya İvesenkhıo'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve önlem amacıyla yoğun bakımda tutulduğu öğrenilirken, İgor Turkov ile Türk pilot Ömer Kaan Çakır'ın ise sağlık durumlarının daha iyi olduğu belirtildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kenan Erdem'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Türk uzmanların yer aldığı kaza kırım ekibinin helikopter enkazında incelemesi devam ediyor. Rus uzmanlardan oluşan bir heyetin de Denizli'ye gelerek helikopterde inceleme yapacağı öğrenildi. Helikopterin neden düştüğü 'kara kutu' olarak bilinen ses ve uçuş verilerinin kaydedildiği cihazın incelemesi sonrası netleşeceği bildirildi. Görgü tanıklarının teknik arıza oluştuğu gerekçesiyle uygun bir alana inmek isteyen helikopterin bir süre Acıgöl üzerinde alçak uçuş yaptığı sırada stabilize yola inmek istediği sırada düştüğünü belirttiği ileri sürüldü.