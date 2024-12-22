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Düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren judocunun cenaze namazı kılındı

Erzurum’da takım olarak antrenman tırmanışı yaparken düşen çığda yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan’ın cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi 1772 Sokak’taki evinde helallik alındıktan sonra İlyas Bey Camisi'ne getirildi.

22.12.2024 - 17:20 | | Ardacan UZUN-Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren judocunun cenaze namazı kılındı

Burada Yazgan için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı katıldı. Emre Yazgan’ın ikizi Yunus Yazgan, annesi Gülcan Yazgan, baba Fatih Yazgan genç sporcunun tabutu başında gözyaşı döktü.

Düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren judocunun cenaze namazı kılındı

Emre Yazgan’ın cenazesi, saat 19.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan defnedilmek üzere Trabzon’a gönderilecek.

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