Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı
Samsun'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 10 tabanca, 5 şarjör, 102 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
17.11.2022 - 10:21 | | Mehmet Can PEÇE- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Motosikletle devriye atan Yunus polisleri, şüphelendikleri 55 AAK 869 plakalı minibüsü, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde durdurdu.
Minibüste yapılan aramada 10 tabanca, namlu, dipçik, 5 şarjör, 102 mermi ve kavanozda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. El konulan silahlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Minibüsteki R.A. ve A.V.K., gözaltına alındı. R.A.'nın 'yağma' suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı öğrenildi.
Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.