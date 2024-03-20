Dur ihtarına uymayıp takiple yaklanan TIR şoförü polisin parmağını kırdı

Olay, saat 12.00 sıralarında, Körfez ilçesinde meydana geldi. Trafik polisleri, durumundan şüphelendikleri Murat Y. idaresindeki 66 AAZ 268 plakalı TIR'ı durdurmak istedi. Polislerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Atalar Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde trafiğin yoğunlaşmasıyla duran TIR'ın şoförü Murat Y., trafik polisleri tarafından araçtan indirildi. Polislere mukavemet gösteren sürücü Murat Y., koşarak kaçtı. Trafik polisleri, bu sırada takviye olarak gelen asayiş ekibinin de yardımıyla şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken yaşanan arbedede bir trafik polisinin sağ elinin serçe parmağını kırdı. Bölgeye çağrılan ambulansla tedavi için hastaneye götürülen yaralı polis memuru, Murat Y.'den şikayetçi oldu. TIR ise olayın yaşandığı caddedeki incelemelerin ardından sürücünün bir akrabasına teslim edildi. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.