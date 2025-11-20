Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücünün yaptıkları 'pes' dedirtti

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı’nda uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. yönetimindeki 34 CON 076 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan M.Ç. kaçtı. Melikgazi ilçesinde bağlı Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde ekipler tarafından kıstırılan M.Ç. araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya devam etti.. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında M.Ç. Kızılırmak Caddesi üzerinde yakalandı. M.Ç. araç başında yapılan alkol testinde 3.15 promil alkollü çıkarken daha önceden de birçok kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Son yapılan işlemle birlikte alkollü sürücünün ehliyetini geri alma süresi 2044 yılına kadar çıkarken, ‘ters yönde araç kullanma’, ‘dur ihtarına uymama’, ‘alkollü araç kullanma’, ‘makas atma’, ‘ehliyetsiz araç kullanma’ ve ‘kavşağa girerken yavaşlamama’ suçlarından toplamda 96 bin 176 TL idari para cezası yazıldı. M.Ç. hakkında ‘trafiği tehlikeye sokma’ suçundan işlem başlatılarak, karakola götürüldü.

Trafik kurallarını hiçe sayan M.Ç.’nin rahat tavırları pes dedirtti.